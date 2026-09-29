Bejaarde bromfietser overleden na botsing met bus

Suriname heeft vanmorgen opnieuw een verkeersdode genoteerd. Een bejaarde bromfietser is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding met een bus aan de Martin Luther Kingweg.

De man raakte bij de botsing ernstig gewond en was na het ongeval niet aanspreekbaar. Hij werd in kritieke toestand per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp.

Niet lang na aankomst in het ziekenhuis overleed het slachtoffer aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.