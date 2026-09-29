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42-jarige automobilist dood na ernstig verkeersongeval

KAM Thuiszorg

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42-jarige automobilist dood na ernstig verkeersongeval

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De automobilist die in de vroege ochtend van zondag 27 september om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval op de Kennedyweg in Suriname, is de 42-jarige Regilio Piqué. Zijn zwarte Audi sloeg ter hoogte van Plantage Overtoom over de kop.

Volgens informatie die de redactie heeft vernomen, zat Regilio alleen in de auto en verloor hij door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. Het voertuig raakte bij het ongeval zwaar beschadigd.

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Omstanders haalden de man uit de auto. Hij vertoonde op dat moment geen tekenen van leven meer. Een arts stelde zijn overlijden officieel vast, meldt de Surinaamse politie.

De politie van Rijsdijk ontving in de vroege ochtend de melding en ging naar de locatie. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat er geen ander voertuig bij het ongeval betrokken was.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het lichaam in beslag genomen voor obductie. Het verdere onderzoek naar de toedracht is overgedragen aan Verkeersunit Midden.

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