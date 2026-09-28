Toyota volledig uitgebrand aangetroffen bij afslag naar Colakreek

Een zilverkleurige Toyota Belta is zaterdagavond volledig uitgebrand aangetroffen op de hoek bij de afslag naar Colakreek in Suriname. Toen de politie arriveerde, was er niemand ter plaatse.

Het voertuig, dat eigendom is van C.E., bleek volledig door het vuur te zijn verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De Forensische Opsporing (FO) van de Surinaamse politie is ingeschakeld om de oorzaak en de omstandigheden van de autobrand te onderzoeken. De politie van Zanderij heeft de zaak in onderzoek.