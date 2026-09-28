HomeOnderwerpenJustitie en politieToyota volledig uitgebrand aangetroffen bij afslag naar Colakreek
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Toyota volledig uitgebrand aangetroffen bij afslag naar Colakreek

KAM Thuiszorg

-

0
Toyota volledig uitgebrand aangetroffen bij afslag naar Colakreek

ADJUMA Party

Een zilverkleurige Toyota Belta is zaterdagavond volledig uitgebrand aangetroffen op de hoek bij de afslag naar Colakreek in Suriname. Toen de politie arriveerde, was er niemand ter plaatse.

Het voertuig, dat eigendom is van C.E., bleek volledig door het vuur te zijn verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

BORGOE meets PARBO

De Forensische Opsporing (FO) van de Surinaamse politie is ingeschakeld om de oorzaak en de omstandigheden van de autobrand te onderzoeken. De politie van Zanderij heeft de zaak in onderzoek.

shop now

Vorig artikel
Siebrano Pique: “Efu Ronnie Brunswijk gwe, dan vallen we 25 jaar terug”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival