Somohardjo: “Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie”

Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo stelt, in tegenstelling tot coalitiepartner Ronnie Brunswijk van de ABOP, geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de PL’er zijn hij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen ook bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt.

Hij hoopt dat Brunswijk ook met de overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus benadrukt zelf met geen enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht.

“Mijn opstelling is samenzijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp dat coalitiepartner ABOP is gewend. Hij was vp. Maar het ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd: ‘Ronnie, mi nanga yu na matie. Winsi san psa. Winsi grontapu broko’. Want wij hebben samen ook voor de democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen.

Dus daar heb ik geen moeite met Brunswijk. Met mij heeft hij geen probleem, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen probleem heeft. Dan kunnen we vooruitgaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP als ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop”, zei Somohardjo in een interview op TBN.

Somohardjo benadrukt dat hij tot nu toe geen reden heeft om te klagen over de coalitiesamenwerking. Zijn verlangen is dat alle politieke partijen het land samen helpen opbouwen. Wat de kritiek van Brunswijk betreft, stelt hij voor dat deze zaken ook tijdens de wekelijkse coalitietop worden besproken. De PL-leider stelt ook geen problemen te hebben met oppositiepartij VHP. Het ging volgens hem eerder slechts om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud-VHP-voorzitter Chan Santokhi.

“We moeten rekening houden, want het is een klein land met nog geen 500.000 inwoners. Waarom moeten we ruzie maken? Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Over de dode kunnen we niet slecht praten, want het is voorbij. Ik ben ook opgeleid en opgevoed in de school van de VHP, de school van Lachmon. De shantie-politiek van Sardjoe en de verbroederingspolitiek. En dat wil ik overdragen aan de jongeren.

Wil je een leider worden, dan moet je ervaring van de ouderen overnemen. Je kan een titel hebben van doctor of doctorandus, maar ervaring moet je ook meetellen”, aldus Somohardjo.