Sieraden ter waarde van 1 miljoen SRD buitgemaakt bij woninginbraak

Bij een woning aan de Dageraadweg in Suriname is afgelopen nacht een grote hoeveelheid sieraden buitgemaakt.

Vernomen wordt dat de politie van Livorno rond 04.00u melding van de inbraak binnenkreeg. Ter plaatse werd R.G. (52) aangetroffen. Zij verklaarde dat ze rond 23.00u was gaan slapen.

Rond 02.00u werd haar echtgenoot B.R., wakker om naar het toilet te gaan en zijn medicijnen in te nemen. Toen hij in de keuken kwam, ontdekte hij dat de keuken en woonkamer compleet overhoop waren gehaald.

Bij controle ontdekte de vrouw dat een hoeveelheid sieraden, die ze in een plastic bak had bewaard en in een keukenkast had verstopt, verdwenen was. De totale economische waarde van de buit wordt geschat op 1 miljoen Surinaamse dollars.

Bij onderzoek bleek dat een keukenraam was geforceerd. De indringers hebben zich via deze opening toegang tot de woning verschaft. Het pand is niet voorzien van dievenijzers, maar beschikt wel over een camerasysteem.

De politie van Livorno heeft de zaak in onderzoek.