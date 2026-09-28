Schotenwisseling tussen politieman en burger

Aan de Kraboedoistraat in Suriname heeft zich vrijdagavond Een schotenwisseling voorgedaan zich tussen een politieman en een burger.

Vernomen wordt dat de politieman in deze een inspecteur kort tevoren op het adres arriveerde. Van omstanders vernam hij dat een man zich daar met een vuistvuurwapen ophield en derden met de dood bedreigde.

Toen de politieman poolshoogte nam, zag hij de verdachte daadwerkelijk met een vuistvuurwapen in zijn hand. Hij sommeerde de hem het wapen op de vloer te plaatsen, maar die gaf geen gehoor aan het bevel.

Om hem tot andere gedachten te brengen, loste de politieman vervolgens twee waarschuwings- dan wel intimidatieschoten in een veilige richting. Die zette daarop de vlucht in. Tijdens zijn vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politieman hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt.

Hierna ontstond een korte schotenwisseling tussen de politieman en de verdachte. De verdachte wist uiteindelijk te ontkomen en vluchtte de omgeving in.

De verdachte zou volgens buurtbewoners bekend zijn en vermoedelijk nog in de nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken.

Later werd gemeld dat politie-eenheden al geruime tijd op de plaats delict aanwezig waren. Betrokken partijen begaven zich naar de politiepost voor het doen van aangifte. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.