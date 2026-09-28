Schoten gelost op woning aan Laan van Louisehof

Een woning aan de Laan van Louisehof in Suriname is afgelopen nacht beschoten. Bij controle werden vier kogelinslagen vastgesteld. Niemand raakte gewond. De 58-jarige eigenaresse G.B. lag in een achterkamer te slapen en verklaarde niets van de schoten te hebben gehoord.

De politie ging na de melding naar het adres en trof daar de bewoonster en bewaker J.R. aan. De bewaker verklaarde dat hij rond 04.30 uur een ronde over het erf maakte. Terwijl hij zich achter de woning bevond, hoorde hij aan de voorzijde meerdere schoten.

J.R. liep onmiddellijk naar voren en zag op enige afstand een bromfietser wegrijden. Of deze persoon bij de beschieting betrokken was, is nog niet vastgesteld.

De bewaker overhandigde de politie een zak met vier hulzen van 9 mm, die hij op straat had gevonden. Deze zijn in beslag genomen voor het onderzoek.

De politie van Munder onderzoekt de beschieting en werkt aan de opsporing en aanhouding van de schutter.