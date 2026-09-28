Pique: “No wan wakaman no ben de. Soso fakeman ben de lontu mi”

Siebrano ‘Dawoud’ Pique, die tijdens de straatprotesten van 2017 optrad als vertegenwoordiger van de zogenoemde ‘wakamans’, blikt terug op de mensen die zich destijds om hem heen schaarden. Volgens Pique waren niet allen die zich als medestander presenteerden daadwerkelijk oprecht. “No wan waka man no ben de. Soso fakeman ben de lontu mi”, zei Pique op D-TV Express.

De activist en Bravotist stelt dat hij tien jaar van zijn leven heeft gewijd aan het uiten van oprechte kritiek op opeenvolgende regeringen. Die periode begon onder de regering-Bouterse/Adhin, werd voortgezet tijdens de regering-Santokhi/Brunswijk en loopt door onder de huidige regering-Simons/Rusland.

Inmiddels kiest Pique er echter voor om meer voor zichzelf te kiezen en de politiek op zijn eigen tijd van commentaar te voorzien.

“Zal ik mijn hele leven lang kritiek blijven leveren? Dan mi e si dati doro e tapu gi mi. A kraan e tapu gi mi. Nee, ik moet voor mezelf kiezen. En sinds ik voor mezelf heb gekozen, heb ik minder vrienden. En als je geen vrienden verliest, dan ben je bang voor succes. Maar ik heb wel meer vooruitgang. En in het leven wil je altijd vooruitgang hebben, dus dan kies ik eerder voor mezelf.

Pe mi de now mi bung. Ik ben onderdirecteur en ik draai een onderneming. A no lanti wroko wan wi e du, want we doen ook particulier werk. Nu is het gewoon lekker de politiek volgen en kritiek geven op mijn tijd”, aldus Pique.