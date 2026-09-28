Pique: “Met vertrek Meriba is NDP een hele grote spits kwijt”

Siebrano ‘Dawoud’ Pique vindt het jammer dat Romano Meriba recent uit de Nationale Democratische Partij (NDP) is gestapt. Volgens de oud-NDP’er, nu Bravotist, is de paarse partij hiermee een heel grote spits kwijtgeraakt.

“Ze zijn een hele grote spits kwijtgeraakt. Als ik de NDP was, dan zou ik naar een manier zoeken om dit recht te trekken. Men onderschat dat Meriba het levende bewijs is van resocialisatie. We kennen zijn geschiedenis en we zien ook welke kant hij opgaat. En als iemand zo een stap maakt, dan na wang tof stap ye meki drape”, zei Pique op D-TV Express.

Meriba was in de afgelopen periode actief als NDP-coördinator in de buurt Pontbuiten. Pique stelt dat hij in hetzelfde ressort ook politiek werk voor de ABOP heeft gedaan en zelf ook gezien heeft hoe hard Meriba heeft gewerkt. In veel gevallen wilden de mensen in de buurt alleen met Meriba praten.

Het verleden van Meriba kwam meerdere keren in het nieuws vanwege strafzaken: in 2005 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor onder meer roof en doodslag, waarna oud-president Desi Bouterse hem in 2011 gratie verleende.

In 2017 volgde opnieuw een veroordeling, ditmaal tot drieënhalf jaar cel wegens betrokkenheid bij een roofoverval. De afgelopen jaren probeerde Meriba nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij een Bachelor of Business Administration aan de Nederlandse Business Academy. In juli 2025 zei hij nog dat hij binnen de NDP politieke vorming kreeg en zich beschikbaar wilde stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen.

Eerder dit jaar werd Meriba geïnstalleerd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Hij werd hiervoor voorgedragen door de vakbond. Pique stelt dat wanneer een pleegzoon van Bouterse de partij verlaat waar hij is opgegroeid, er wel geconcludeerd kan worden dat iets niet klopt bij de NDP.

“Dat wil zeggen dat er niet alleen iets niet in de coalitie klopt, maar dat er ook iets niet in de NDP klopt”, aldus Pique.