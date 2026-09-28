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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Jonge bromfietser belandt met gezicht in achterruit van auto en raakt zwaargewond

KAM Thuiszorg

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ambulance bij incident

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Een 17-jarige bromfietser is zondagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De bromfietser reed achter een Toyota Ractis. Op een bepaald moment botste hij door nog onbekende reden hard tegen de achterzijde van het voertuig.

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Door de klap belandde de jongeman met zijn gezicht in de achterruit van de wagen en liep daarbij zware verwondingen op.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

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