Ex-militair (65) aangehouden voor langdurig misbruik kleindochter (15)

De politie van de afdeling Jeugdzaken in Suriname heeft op maandag 21 september de 65-jarige ex-militair R.Y. aangehouden op verdenking van langdurig seksueel misbruik van zijn 15-jarige kleindochter.

De verdachte werd aangehouden in een medische instelling, waar hij op dat moment onder behandeling verbleef. Na zijn aanhouding werd hij voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. In overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.Y. in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

Het vermeende misbruik zou gedurende een periode van ongeveer twee jaar hebben plaatsgevonden. De zaak kwam aan het licht nadat het 15-jarige slachtoffer enkele weken geleden een poging tot zelfdoding ondernam. Door tijdig ingrijpen kon erger worden voorkomen.

Het meisje werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis voor observatie en behandeling, waar zij de noodzakelijke medische en maatschappelijke begeleiding kreeg.

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat het slachtoffer samen met haar jongere broer en zussen bij haar grootvader R.Y. woonde, nadat haar moeder ongeveer een jaar geleden was overleden.

Voorafgaand aan de zelfdodingspoging had het slachtoffer haar situatie toevertrouwd aan een bekende van haar overleden moeder. Naar aanleiding van deze melding werd de politie ingeschakeld, waarna direct een strafrechtelijk onderzoek werd gestart.

De afdeling Jeugdzaken zet het onderzoek voort.