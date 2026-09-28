Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag ontvangt positieve beoordeling

De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag heeft voor het schooljaar 2026/2027 zowel op schoolniveau als op bestuurlijk niveau een voldoende behaald. De onderwijsverbeteringen zijn volgens de inspecteur terug te zien in de dagelijkse praktijk, meldt Stichting VAHON in een persbericht.

De aangehaalde passage uit het inspectierapport beschrijft een betrokken directie en een team dat gezamenlijk aan beter onderwijs werkt. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de school vormt de beoordeling een belangrijke mijlpaal na de gezamenlijke inzet van medewerkers, schoolleiding, bestuur, ouders en kinderen.

Met het behalen van de voldoende zijn de ambities niet afgerond. Het team wil de onderwijskwaliteit behouden en verder versterken, met als doel steeds het landelijk gemiddelde te behalen. De kwaliteitsnormen en doelstellingen van het ministerie van Onderwijs vormen daarbij het uitgangspunt.

Binnen het onderwijs neemt ook de hindoeïstische identiteit een centrale plaats in. Naast kennis en vaardigheden besteedt de school aandacht aan de vorming van kinderen vanuit hindoeïstische normen, waarden en tradities. Het streven is een omgeving waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, zich kunnen ontwikkelen en hun culturele en spirituele identiteit kunnen beleven.

De directeur-bestuurder spreekt haar waardering uit voor het schoolteam en de dagelijkse inzet voor goed basisonderwijs. Ook ouders en leerlingen krijgen nadrukkelijk erkenning. Het vertrouwen van ouders wordt gezien als een verantwoordelijkheid en een stimulans om het onderwijs verder te ontwikkelen; de nieuwsgierigheid, inzet en groei van de kinderen staan daarbij centraal.