16-jarige jongen vast voor vermoedelijk zedendelict met bedlegerige vrouw (60)

Een vrouw heeft afgelopen vrijdag bij thuiskomst een 16-jarige jongen gedeeltelijk ontkleed aangetroffen op het bed van haar hulpbehoevende moeder in de omgeving van Rijsdijk. De minderjarige vluchtte toen de dochter alarm sloeg en om hulp riep.

Hij is kort daarna aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een zedendelict met de 60-jarige, bedlegerige vrouw, meldt het Korps Politie Suriname.

De ontdekking vond plaats in de slaapkamer van de moeder. Na de melding begon de politie van Rijsdijk onmiddellijk een buurtonderzoek om de gevluchte verdachte op te sporen.

Dat onderzoek leidde de agenten naar een adres in de nabije omgeving. Daar werd de jongen in de vroege ochtend van zaterdag 26 september 2026 aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Omdat hij minderjarig is, heeft de afdeling Jeugdzaken het verdere onderzoek overgenomen.