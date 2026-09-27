Visumvrij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons

Suriname en Panama willen het reizen tussen beide landen gemakkelijker maken. Tijdens overleg tussen president Jennifer Simons en haar Panamese ambtgenoot José Raúl Mulino Quintero in New York is melding gemaakt van een aangeboden overeenkomst om visa voor houders van een nationaal paspoort af te schaffen. Van een ingegane visumvrijstelling is in het persbericht over de ontmoeting nog geen sprake: resterende formaliteiten moeten worden afgerond.

Voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is aan Surinaamse zijde al een stap gezet. Simons deelde mee dat Suriname de parlementaire procedures voor de overeenkomst over hun visumvrijstelling heeft voltooid. Het gemakkelijker maken van reizen was een van de onderwerpen tijdens de ontmoeting in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De president ziet daarnaast meer mogelijkheden voor de luchtverbinding tussen Paramaribo en Panama City. Die route is volgens haar veel meer dan een commerciële vliegverbinding: Suriname beschouwt haar als zijn belangrijkste toegangspoort tot de rest van de Amerika’s. Simons wil de verbinding beter benutten voor toerisme, handel, investeringen, vrachtvervoer en contacten tussen bedrijven.

Daarbij speelt de internationale positie van Panama een belangrijke rol. Als logistiek en commercieel knooppunt kan het land Suriname helpen zijn economische en politieke contacten met Centraal-Amerika en andere delen van de regio uit te breiden.

Om de samenwerking regelmatiger te bespreken, ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken tijdens de ontmoeting een Memorandum van Overeenstemming. Daarmee wordt een mechanisme voor politiek overleg opgericht. Dit moet beide landen een vaste structuur bieden om bilaterale, regionale en internationale kwesties met elkaar af te stemmen, waaronder klimaatverandering, handel en personenverkeer.

Ook op klimaatgebied wil Simons de krachten bundelen. Suriname en Panama behoren tot de weinige landen die meer koolstof opnemen dan uitstoten. Samen met Bhutan en Madagaskar werken zij binnen de G-Zero-alliantie. Volgens de president moeten de deelnemers gezamenlijke prioriteiten bepalen en partners uit andere regio’s betrekken om concrete resultaten te bereiken.

Simons wil die samenwerking onder meer inzetten voor een rechtvaardiger systeem van klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden moeten daardoor economisch kunnen groeien en tegelijkertijd hun ecologische verantwoordelijkheden kunnen blijven dragen. De verdere toenadering tot Panama moet volgens haar uiteindelijk tastbare voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen.