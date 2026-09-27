Vier gewonden bij zwaar eenzijdig ongeval op Avobakaweg, bestuurder in verzekering gesteld

Vier personen zijn donderdagochtend 24 september zwaargewond geraakt bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval op de Avobakaweg, ter hoogte van Marchallkreek. De 23-jarige bestuurder, die niet in het bezit bleek te zijn van een rijbewijs, is aangehouden en na voorgeleiding in verzekering gesteld.

Het ongeval vond rond 06.00 uur plaats. De bestuurder reed met een Toyota Hiace over de Avobakaweg, komende vanuit de richting van Paranam en gaande in de richting van Klaaskreek. Naast de bestuurder bevonden zich vier mede-inzittenden in het voertuig.

Uit het voorlopige politieonderzoek is naar voren gekomen dat de bestuurder bezig was zijn voorrijder in te halen. Bij het opnieuw invoegen verloor hij vermoedelijk door de hoge snelheid de controle over het stuur.

De Toyota Hiace raakte vervolgens van de weg, botste tegen een houten elektriciteitsmast van de EBS en kwam daarna in het bos tot stilstand.

De vier mede-inzittenden liepen zware letsels op en werden per ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De politie van Brokopondo was als eerste ter plaatse. Voor het verdere onderzoek werd de afdeling Verkeer Regio Midden Suriname ingeschakeld, die het onderzoek overnam.

Hangende het onderzoek is het voertuig in beslag genomen voor herkeuring. Het onderzoek duurt voort.