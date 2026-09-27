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Tweede verkeersongeval met dodelijke afloop binnen 24 uur

KAM Thuiszorg

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Tweede verkeersongeval met dodelijke afloop binnen 24 uur

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Het verkeer in Suriname heeft opnieuw een dodelijk slachtoffer geëist. Het is de tweede verkeersdode in minder dan 24 uur.

Bij een verkeersongeval op de Kennedyweg, ter hoogte van Plantage Overtoom, is afgelopen nacht een bestuurder om het leven gekomen.

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Vernomen wordt dat het slachtoffer in een zwarte Audi over de Kennedyweg reed. Ter hoogte van Plantage Overtoom verloor hij om nog onbekende reden de controle over het stuur, waarna de auto over de kop sloeg.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Omstanders haalden de bestuurder uit de auto, maar hij reageerde niet. Volgens de politie waren er geen mede-inzittenden in het voertuig.

De ambulance werd ingeschakeld. Bij aankomst constateerde het verplegend team dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

Het is vooralsnog niet bekend of de bestuurder in het bezit was van een geldig Surinaams rijbewijs. Ook is niet vastgesteld of hij ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol verkeerde.

De politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek. Het lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

Zaterdagochtend kwam bij een eenzijdig ongeval aan de Nieuw Weergevondenweg, ter hoogte van de Agenoriaweg, een vrouw om het leven. Zij botste met haar voertuig tegen een EBS-mast. Twee andere inzittenden raakten gewond en werden per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Vrouw dood na zware botsing tegen EBS-mast nabij Agenoriaweg

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