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Twee auto’s en bromfiets betrokken bij aanrijding in Centrum

KAM Thuiszorg

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In de nacht van donderdag op vrijdag 25 september was het weer raak op de kruising van de Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname. Twee personenauto’s en een bromfiets waren dit keer betrokken bij een aanrijding.

Een van de voertuigen (Vitz) belandde door de klap tegen de andere wagen (Passo) en kwam vervolgens tegen wegmeubilair aan.

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De oorzaak van de aanrijding is nog niet helemaal duidelijk. Volgens omstanders heeft de bestuurder van de Vitz geen voorrang op de kruising verleend.

De bromfietser raakte gewond en werd gebracht voor medische behandeling. Beide voertuigen waren niet meer rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie van bureau Centrum heeft de zaak in onderzoek.

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