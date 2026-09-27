Tragische gebeurtenis dwong Simon Kalika te stoppen als trainer: nieuw hoofdstuk leidde naar Natio-shirt

Een trainersloopbaan die Simon Kalika vanuit het amateurvoetbal naar de nationale selecties van Nigeria bracht, kreeg door een tragische gebeurtenis een abrupt keerpunt. Hij moest zijn werkzaamheden als trainer neerleggen. In de nieuwste aflevering van de voetbalpodcast Scoren zonder Bal vertelt Kalika over die ingrijpende wending en de weg die hem daarna via sportmerk KELME bij het shirt van Natio Suriname bracht.

In de uitzending bespreekt Kalika openhartig de gebeurtenis die zijn trainerscarrière onderbrak. Wat er precies is gebeurd, wordt in de aankondiging niet onthuld. Wel wordt duidelijk dat zijn loopbaan juist klaar leek voor een volgende stap.

Kalika had toen al een bijzondere route afgelegd. Vanuit het amateurvoetbal kwam hij terecht bij het Nigeriaanse olympische elftal. Later werd hij assistent bij het nationale A-elftal van Nigeria.

Na het gedwongen stoppen als trainer begon voor hem een nieuw hoofdstuk bij KELME. Daarmee krijgt zijn verhaal ook een Surinaamse kant: in de aflevering geeft hij een inkijkje in de totstandkoming van het shirt van het Surinaamse nationale elftal. Hij gaat in op de gedachte achter het ontwerp en de manier waarop de identiteit van Suriname daarin wordt verwerkt.

Het gesprek beperkt zich niet tot het tenue. Kalika deelt ook zijn kijk op de huidige situatie van het Surinaamse voetbal en de toekomst ervan.

Scoren zonder Bal wordt gemaakt door presentator Ravish Sitaldin, mede-presentator Ray Semmoh en sidekicks Virgill Olvira en Kwame Cruden. De podcast richt zich naast het voetbal op de mensen en maatschappelijke verhalen achter de sport. De aflevering Simon Kalika: Van Nigeria via KELME naar Natio is nu te beluisteren via Spotify.