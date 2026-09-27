Siebrano Pique: “Efu Ronnie Brunswijk gwe, dan vallen we 25 jaar terug”

Activist Siebrano ‘Dawoud’ Pique zegt zich te kunnen vinden in de kritiek van ABOP-leider Ronnie Brunswijk op de communicatie, problemen en volgens hem niet nagekomen afspraken binnen de coalitiesamenwerking. Hij acht het niet uitgesloten dat de ABOP-leider bij uitblijven van verbetering de stekker uit de coalitiesamenwerking trekt, wat volgens hem verstrekkende politieke gevolgen kan hebben.

Met de recente samenwerking tussen de VHP’er Asiskumar Gajadien en NPS’er Jerrel Pawiroredjo bij de indiening van een wetsvoorstel over de loskoppeling van het salaris van de president wordt er volgens hem nu al een signaal gegeven dat de NPS en VHP aan het flirten zijn. Hij noemt dit voorstel daarom een comedywet.

“Efu Ronnie Brunswijk gwe, dan vallen we 25 jaar terug. Efu ABOP kmopo, vallen we 25 jaar terug. Weet men niet dat als deze regering bost er geld nodig zal zijn om verkiezingen te houden? Er is niet eens geld om ambtenaren te betalen. Pawiroredjo is van de NPS en Gajadien is van de VHP, dus het heeft niets te maken met vooruitgang voor Suriname. Ze flirten met elkaar. Het zijn politieke aanvallen die ons moeten afleiden van de waarheid”, aldus Pique op D-TV Express.

Pique stelt dat de aanvallen gepleegd zijn op directieleden die de ABOP heeft of had bij Grassalco, EBS, TAS, Grondbeleid en Bosbeheer en Canawaima. Het enige verwijderde directielid dat niet aan de ABOP gelinkt was, is Monche Atompai. De oud-ABOP’er benadrukt helaas geen enkel optreden te merken bij de ‘rommel’ die plaatsvindt op SOZAVO, LVV en andere non-ABOP-ministeries.

“Dit moest een droomregering zijn, want met 34 zetels samen heb je de complete meerderheid in het parlement. Je kan daarmee alle wetten die scheef zijn, alles, kan je veranderen met 34 zetels. Dat betekent dat het grondenrechtenvraagstuk geen vraagstuk meer hoefde te zijn. De grondwet kan gewoon worden gewijzigd en alle muilkorfwetten kunnen worden geschrapt. Nu heeft men de kans om wetten aan te nemen om de bevolking ten goede te komen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat regeringsleden gelijke rechten hebben als de bevolking.

Maar dan moet de coalitie wel op één lijn staan. Dan moet je niet alleen besluiten nemen en de coalitiepartners moeten het op de radio of televisie vernemen. Dat is geen coalitie. Dus ik sta achter de uitspraak van mijn leider: de NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Met 18 zetels kan je een land niet draaien. Niet eens quorum den man ne abi ini a coalitie”, zei Pique.

De oud-ABOP’er, nu Bravotist, stelt dat het hem vanaf de inauguratie van de president en vicepresident vorig jaar is opgevallen dat de zes coalitiepartijen, ondanks een ruime meerderheid, vaak niet in staat zijn om zelfstandig voor 26 handtekeningen te zorgen voor de voortgang van vergaderingen van De Nationale Assemblee. De activist voerde daarnaast ook aan dat de regering-Simons/Rusland helaas niet bezig is te regeren, maar juist bezig is campagne op een systematische wijze te voeren.

“En wanneer je het besluit al hebt genomen en het gaat verkeerd, dan verwacht je wel dat de andere partners naast je moeten staan… want jullie zijn van de coalitie en ze moeten je ondersteunen. Maar dat ga je niet krijgen. Wijs me twee beelden waar het DNA-gebouw compleet bezocht was. Noem één dag waarop iedereen van de NDP aanwezig was, want ze hebben 18. Dat betekent dat ze niet bezig zijn te werken.

Als het in het land niet goed gaat, maar jullie zijn constant in het buitenland… iedereen vliegt op en neer. Kom ons geen smoesjes vertellen dat na pg e weri unu ede. Er spelen belangen en dit zijn puur politieke belangen, waardoor men nu al campagne voert en men coalitiepartners probeert neer te halen”, aldus Pique.