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Shreya-Rama Tedjoe pakt drie keer zilver en scherpt drie Suriname-records aan in Chili

KAM Thuiszorg

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De Surinaamse powerlifter Shreya-Rama Tedjoe heeft tijdens de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen powerlifting in Chili een uitstekende prestatie geleverd. Bij haar eerste internationale toernooi behaalde zij drie zilveren medailles en scherpt zij drie nationale records aan.

Tedjoe kwam op het onderdeel squat tot een gewicht van 160 kilogram, goed voor een nieuw nationaal record van Suriname. Op de benchpress tilde zij 95 kilogram en behaalde daarmee zilver op het internationale podium.

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Ook op de deadlift leverde zij een recordprestatie in Suriname met 182,5 kilogram, goed voor eveneens een zilveren medaille op de internationale podium.

Met haar prestaties kwam Tedjoe uit op een totaal van 437,5 kilogram. Ook in het overall klassement behaalde zij zilver op het internationale podium. Daarmee komt haar totaal op drie zilveren medailles voor Suriname.

De Zuid-Amerikaanse kampioenschappen powerlifting worden van 20 tot en met 29 september in Chili gehouden.

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