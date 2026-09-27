Na vlucht uit gevangenis Suriname ontsnapt Gerel Palm opnieuw in Brazilië, maar vrijheid duurt kort

Gerel Lusiano Palm, die in 2017 uit de gevangenis aan de Duisburglaan in Suriname ontsnapte, heeft zaterdag 26 september opnieuw een uitbraak gepleegd. Ditmaal wist de Nederlander met een medegevangene uit de Joaquim Ferreira de Souza-gevangenis in Rio de Janeiro te komen. Beiden werden kort daarna weer opgepakt.

Volgens de Braziliaanse gevangenisautoriteiten overmeesterden de twee een bewaker en kwamen zij over de gevangenismuur. Hun vlucht eindigde nog binnen het grotere gevangeniscomplex Gericinó schrijft het AD. Er komt een intern onderzoek naar de gang van zaken.

De nieuwe uitbraak roept herinneringen op aan Palms ontsnapping uit de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan. Hij was op 1 maart 2017 in Suriname aangehouden op verzoek van de Nederlandse justitie, maar wist op 12 maart alweer te ontkomen. Daarbij ontwapende hij de wachtcommandant en vluchtte hij naar een gereedstaande auto. Zijn uitlevering aan Nederland werd daarmee doorkruist.

Daarna bleef Palm jarenlang uit handen van de autoriteiten. De Nederlandse justitie verspreidde nieuwe foto’s en stelde in 2018 een beloning van 15.000 euro voor de beslissende tip beschikbaar. Hij stond op de nationale opsporingslijst en werd als vuurwapengevaarlijk beschouwd.

Terwijl hij voortvluchtig was, werd Palm in januari 2021 in Nederland bij verstek veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Die straf kreeg hij voor een poging om in december 2016 twee mannen te liquideren bij Noordeloos. Palm wordt in verband gebracht met het criminele netwerk van Ridouan Taghi.

Zijn jarenlange vlucht eindigde op 7 juli 2021, toen de Braziliaanse federale politie hem arresteerde in een appartement in Barra da Tijuca, in het westen van Rio de Janeiro. Bij die aanhouding werkten onder meer politie-eenheden voor internationale samenwerking en drugsbestrijding samen. Sindsdien zat hij in Brazilië vast.