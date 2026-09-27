Grootschalige operatie tegen illegale goudwinning in Sarakreekgebied

Bij een grootschalige operatie tegen illegale goudwinning in het Sarakreekgebied in Suriname zijn tien vuurwapens in beslag genomen, waaronder twee AR-15-schouderwapens en een Glock-pistool. Vier verdachten zijn aangehouden. De driedaagse inzet van politie en leger volgde nadat een eerder bevel om het gebied te verlaten ruim zeven weken lang was genegeerd.

Naast de wapenvondst bracht de actie ook een vermoedelijke afspraak over de verdeling van goudopbrengsten aan het licht. Surinamers met kennis van het gebied zouden de illegale goudwinning door onder anderen Brazilianen en Chinezen hebben gefaciliteerd. Daarvoor zouden zij 10 tot 20 procent van de goudopbrengsten hebben ontvangen, meldt de politie Regio Midden op basis van voorlopig onderzoek.

De betrokkenen waren ruim zeven weken vóór de operatie al gesommeerd te vertrekken. Toen zij daar geen gehoor aan gaven, volgde een gezamenlijke actie van de politie Regio Midden en het Nationaal Leger. Het gemengde team ontmantelde en ontruimde gedurende drie dagen verschillende goudnederzettingen.

Tijdens het optreden werden behalve de twee AR-15-schouderwapens en het Glock-vuistvuurwapen ook vijf enkelschotsvuurwapens, een vijfschotsjachtgeweer en een Roni-schouderwapen in beslag genomen. Daarmee kwam het totale aantal in beslag genomen vuurwapens op tien.

De vier aangehouden verdachten zijn na hun voorgeleiding in verzekering gesteld. Zij zijn overgedragen aan de Afdeling Recherche Regio Midden, die het onderzoek naar de zaak voortzet.