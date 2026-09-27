Bewoner gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel

Een bewoner van de Populierstraat in Houttuin in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers, gewapend met een wielmoersleutel, raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit.

Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner, die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst.

De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen.

De politie van Houttuin onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.