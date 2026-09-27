HomeOnderwerpenJustitie en politieBewoner gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bewoner gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel

KAM Thuiszorg

-

0

ADJUMA Party

Een bewoner van de Populierstraat in Houttuin in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers, gewapend met een wielmoersleutel, raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit.

Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner, die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst.

BORGOE meets PARBO

De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen.

De politie van Houttuin onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now

Vorig artikel
Visumvrij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival