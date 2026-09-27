12-jarige jongen aangehouden voor misbruik 6-jarig nichtje

De politie van de afdeling Jeugdzaken heeft vrijdag 18 september de 12-jarige V.V. aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van zijn 6-jarige nichtje in Suriname.

De zaak werd aanvankelijk behandeld door de politie van bureau Livorno. Nadat het dossier was overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, werd een nader onderzoek ingesteld.

Het slachtoffer werd na de melding voor medisch onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij enige tijd ter observatie werd opgenomen.

Uit het onderzoek zijn bevindingen naar voren gekomen die de verdenking ondersteunen. Het minderjarige slachtoffer heeft daarnaast meerdere keren een consistente verklaring afgelegd over de vermeende handelingen van de verdachte.

In het kader van het onderzoek werd de verdachte op bevel van een hulpofficier van justitie aangehouden en voorgeleid. Tijdens zijn voorgeleiding ontkende hij de hem ten laste gelegde feiten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten de 12-jarige in het belang van het verdere onderzoek in verzekering te stellen. De afdeling Jeugdzaken zet het onderzoek voort.