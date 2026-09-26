Vrouw dood na zware botsing tegen EBS-mast aan Agenoriaweg

Bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Agenoriaweg in Suriname is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Twee andere inzittenden van hetzelfde voertuig raakten gewond en zijn per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Latour kreeg rond 04.50 uur de melding dat een voertuig tegen een EBS-mast was gereden. Bij aankomst bleek dat meerdere inzittenden bekneld waren geraakt. Ook de Surinaamse brandweer en ambulancedienst kwamen ter plaatse.

Twee slachtoffers konden uit het voertuig worden gehaald en kregen medische hulp. Een derde slachtoffer zat nog vast in de wagen en moest door de brandweer worden bevrijd.

Door de harde klap brak de EBS-mast in tweeën en kwam deze dwars over de weg terecht. De EBS werd ingeschakeld en moest het elektriciteitsnet in de omgeving van de Nieuwe Weergevondenweg tijdelijk uitschakelen.

Later werd bevestigd dat één van de slachtoffers, een vrouw, aan haar verwondingen was overleden. Een arts en uitvaartdienst werden ingeschakeld, terwijl ook de bevoegde politie-instanties op de hoogte werden gebracht.

Een sleepdienst heeft het zwaar beschadigde voertuig verwijderd. De politie van Latour onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Die is vooralsnog niet bekend.