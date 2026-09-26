Van der San: “Nieuw voorstel Gajadien en Pawiroredjo is heel goed”

Bestuurskundige Eugene van der San vindt de initiatiefwet van de parlementariërs Asiskumar Gajadien (VHP) en Jerrel Pawiroredjo (NPS) om de automatische salariskoppeling tussen een departementsdirecteur (directeur van Algemeen Bestuur) en de president te ontkoppelen, een heel goed voorstel.

“Door deze initiatiefwet hebben de heren gezorgd dat er geen andere gevolgen kunnen voorkomen. Men heeft de bezoldiging van de president en die van de directeur ontkoppeld. Dat brengt met zich mee dat de verhouding binnen het openbaar bestuur blijven bestaan. Namelijk de politieke ambtsdragers en het ambtenarenapparaat. Het is een goed ding. Heel goed zelf. Dan is er eindelijk een einde gekomen aan het gedoe van die koppeling”, zei Van der San in het programma Bakana Tori.

Met deze initiatiefwet wordt ook de bezoldiging van de president voorgestelde op een maandbedrag van ruim 130.000 SRD. De bestuurskundige was het eerder niet eens met het eerste voorstel van Gajadien waarin de VHP’er had voorgesteld om de salarisverhoging van 15 procent voor de directeur van Algemeen Bestuur tijdelijk aan te houden. Indien de loskoppeling bij de directeur zou worden gepleegd, dan zou er volgens de oud-kabinetsdirecteur een probleem ontstaan in de verhouding tussen het salaris van de directeur en de laagste ambtenarenschaal.

Met het nieuw voorstel moet slechts het salaris van de president worden ontkoppeld met die van de directeur. Dit zal dan wel ervoor zorgen dat bij toekomstige loonsverhogingen voor landsdienaren na onderhandeling met het Onderhandelingsorgaan, de president en daarmee ook andere politieke ambtsdragers, niet meegaan. Het zal dan alleen voor landsdienaren gelden.

“Wilt men dan de bezoldiging van de politieke ambtsdragers regelen, dan gaat men bij de politieke ambtsdragers, bij de president, onderhandelen. En van daaruit worden verder de verhoudingen met de politieke ambtsdragers geregeld”, aldus de bestuurskundige.