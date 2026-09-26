Suriname verslaat Honduras met 3-2 dankzij eigen doelpunt

Suriname heeft vrijdagavond een knappe 3-2 overwinning geboekt op Honduras in de Concacaf Nations League. Natio kwam in Tegucigalpa eerst op voorsprong, keek vervolgens tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd alsnog in zijn voordeel te beslissen.

Suriname opende in de 18e minuut de score via Justin Lonwijk. De thuisploeg reageerde echter snel en sloeg binnen enkele minuten tweemaal toe. Honduras scoorde in de 20e en 23e minuut, waardoor Suriname tegen een 2-1 achterstand aankeek.

De Surinaamse ploeg liet zich daardoor niet van de wijs brengen. In de 39e minuut bracht Denzel Jubitana zijn land weer langszij. Met de stand 2-2 gingen beide ploegen de rust in.

Na de rust gingen zowel Honduras als Suriname op zoek naar het volgende doelpunt. De beslissing viel uiteindelijk in de 66e minuut, toen Honduras de bal in eigen doel werkte. Daarmee kwam Suriname opnieuw op voorsprong: 2-3.

In het resterende deel van de wedstrijd hield de Natio de voorsprong goed vast. Honduras probeerde nog terug te komen, maar Suriname verdedigde de voorsprong en trok de overwinning over de streep.

Suriname is in League A van de Concacaf Nations League ingedeeld in groep B, samen met Jamaica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Martinique.