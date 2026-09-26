Suriname bereidt introductie pneumokokkenvaccin voor

Suriname maakt zich op voor de introductie van het pneumokokken-conjugaatvaccin (PCV) binnen het nationale immunisatieprogramma. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid werkt hiervoor samen met de internationale vaccinaliantie Gavi, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF.

Het PCV-vaccin is bedoeld om jonge kinderen te beschermen tegen ernstige en mogelijk levensbedreigende pneumokokkeninfecties, waaronder longontsteking en hersenvliesontsteking.

Tijdens recent overleg tussen het ministerie en een delegatie van Gavi en de VN-partners zijn concrete stappen besproken voor de introductie van het vaccin. Gavi zal 50 procent van de introductiekosten voor zijn rekening nemen.

De samenwerking omvat volgens het ministerie meer dan alleen de aanschaf en introductie van het vaccin. Ook wordt gewerkt aan versterking van het landelijke gezondheidssysteem. Zo staat onder meer een verbetering van de koude keten, waaronder koelfaciliteiten, en de logistieke infrastructuur op de planning. Hiermee moet de beschikbaarheid van essentiële vaccins tot in de binnenlanden worden verbeterd.

De ondersteuning van Gavi wordt gefaciliteerd via de IBN-regeling van de Wereldbank. Een technisch team werkt momenteel aan het definitieve projectvoorstel, dat uiterlijk eind oktober wordt ingediend bij het onafhankelijke beoordelingscomité van Gavi in Genève.

Om de continuïteit van het programma te waarborgen, zal het ministerie de komende weken overleg voeren met het ministerie van Financiën. Daarbij worden onder meer het financiële schema en de benodigde nationale cofinanciering vastgesteld.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid benadrukte tijdens het overleg het belang van investeringen in de gezondheidszorg. Volgens hem leveren investeringen in vaccinatie niet alleen gezondheidswinst op, maar kunnen ze op termijn ook leiden tot besparingen op medische kosten.

Met de introductie van het PCV-vaccin wil Suriname de bescherming van kinderen tegen ernstige pneumokokkeninfecties verder versterken.