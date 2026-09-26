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Start bouw Holiday Inn-hotel nabij Eduard Alexander Airport

KAM Thuiszorg

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Start bouw Holiday Inn-hotel nabij Eduard Alexander Airport

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De komst van een nieuw Holiday Inn-hotel nabij het Eduard Alexander Airport in Suriname is officieel bekendgemaakt. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme was aanwezig bij de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd de start van het bouwproject officieel aangekondigd. Het nieuwe hotel moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de toeristische sector en de positie van Suriname als toeristische bestemming versterken.

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Landveld benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking en investeringen voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in Suriname.

De bijeenkomst werd afgesloten met een toost op de samenwerking en de verdere ontwikkeling van het Surinaamse toerisme.

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