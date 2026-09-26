Ramautarsing: “EBS-directeur Brunswijk moet wel worden vervangen”

Econoom Winston Ramautarsing vindt dat Leo Brunswijk moet worden vervangen als directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Volgens hem heeft Brunswijk tijdens zijn periode als directeur onvoldoende aangetoond dat hij in staat is het bedrijf structureel te versterken en voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen.

“De directeur moet wel vervangen worden, want de directeur heeft getoond in de ongeveer vier jaar dat hij er zit dat bedrijf niet naar grotere hoogte te kunnen brengen. Voor een deel door allerlei interne spanningen te creëren, maar voor een deel ook omdat hij met de aandeelhouder geen goede afspraak heeft kunnen maken over hoe je dat bedrijf continueert en upgradet voor de toekomst.

Deze directeur had met de regering aan tafel moeten zitten met de hand op tafel: ‘zo kan ik niet draaien’ of ‘ik stap op als jullie niet helpen investeren’. Als hij dat gedaan had, dan had hij misschien wat meer uit die regering gehaald. Het is een kwestie van prioriteiten”, zei Ramautarsing in het programma Retrospectie op LIMFM.

Ramautarsing spreekt van wanbestuur nu de NV EBS genoodzaakt is loadshedding toe te passen vanwege een tekort aan opwekcapaciteit. Volgens hem zijn in de afgelopen periode verkeerde beleidskeuzes gemaakt, waarbij volgens hem onvoldoende is geïnvesteerd in de continuïteit en uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening. Hij stoort zich er vooral aan dat miljoenen worden uitgegeven aan onder meer subsidies voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en het operationeel houden van ambassades, terwijl de elektriciteitsvoorziening, die volgens hem van vitaal belang is voor de economie en de samenleving, onvoldoende prioriteit krijgt.

“Dit is wanbestuur als je ervoor kiest om de SLM te subsidiëren voor 2 miljoen US dollar en je laat je elektriciteitsbedrijf niet voor goede continuïteit en uitbreiding zorgen. Dan heb je constant verkeerde beslissingen genomen. Als je ervoor kiest om je ambassades in het buitenland uit te breiden en niet kiest voor je elektriciteit, wat zo belangrijk en vitaal is voor de economie en het sociale leven. Als je dat verwaarloost, wil dat dan zeggen dat je continu verkeerde beslissingen hebt genomen”, zei Ramautarsing.

De econoom benadrukt dat het maken van verkeerde beleidskeuzes iets is van opeenvolgende regeringen. “Ook deze regering die nu verantwoordelijk is. Toevallig ben ik als consultant wel vaker betrokken geweest bij projecten van NV EBS en iedere keer kwamen we met goede documenten. En iedere keer bleef het ergens liggen. Gewoon omdat men er geen prioriteit aan gaf.

Elektriciteit in het Engels betekent power. En power is macht. Wie de stroom aan en uitmaakt heeft de macht in een land. En de EBS heeft hier zijn taak laten liggen. We moeten heel kritisch kijken naar onze mensen. En niet alleen naar de directeur van de EBS. Het ligt eigenlijk aan die grotere bazen. Die presidenten en ministers die we al die tijd hebben gehad. Je zou die mensen eigenlijk aan de schandpaal moeten nagelen”, aldus Ramautarsing.