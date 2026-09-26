Motorgraders ingezet voor aanpak slechte zandwegen in Albina

In het ressort Albina zijn sinds donderdag 17 september motorgraders ingezet voor de aanpak van slechte zandwegen. Het Commissariaat Marowijne Noord-Oost is gestart met het egaliseren van verschillende wegen die door kuilen en oneffenheden moeilijk begaanbaar zijn.

De werkzaamheden richten zich onder meer op het Anjoemara-project en de noordelijke inheemse dorpen. Met de inzet van de motorgraders worden kuilen verwijderd en wegen geëgaliseerd. Hierdoor zijn de bereikbaarheid en het rijcomfort voor bewoners en andere weggebruikers verbeterd.

Voor deze werkzaamheden heeft ondernemer Brunswijk kosteloos een motorgrader ter beschikking gesteld. Hierdoor kan het commissariaat op meerdere locaties onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Vanaf maandag 21 september heeft ook het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening een motorgrader ingezet. Deze wordt gebruikt voor werkzaamheden aan de weg vanaf Papatam tot Bigiston, waardoor ook dit traject wordt meegenomen in het onderhoud.

Hoewel het egaliseren van de wegen op korte termijn verlichting biedt, gaat het om een voorlopige oplossing. Het is de bedoeling om de betrokken wegen op termijn van extra zand te voorzien, zodat deze langer in goede staat blijven.

In het beste geval wordt toegewerkt naar verharding van de wegen. Daarmee kan een duurzame oplossing worden geboden voor de bereikbaarheid van de verschillende woongebieden en dorpen in het ressort.

De huidige werkzaamheden zijn bedoeld om de meest urgente problemen aan te pakken, terwijl wordt uitgekeken naar structurele verbetering van de wegeninfrastructuur in Albina.