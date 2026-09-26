Inspecteur schiet op twee mannen na eerdere beschieting in Latour

Een politie-inspecteur heeft zaterdagmiddag op 21 Pasi in Suriname op twee mannen geschoten. Hij zou hen hebben herkend als personen die hem eerder die dag in Latour hadden beschoten.

Volgens de ontvangen informatie was de inspecteur zaterdagochtend in Latour door enkele mannen onder vuur genomen. Hij besloot vervolgens zelf op onderzoek uit te gaan en kwam daarbij twee mannen tegen die hij als vermoedelijke schutters herkende.

Tussen de politieman en de twee mannen ontstond een woordenwisseling. Tijdens die confrontatie schoot de inspecteur op beiden.

Of de mannen daarbij gewond zijn geraakt, is vooralsnog niet bekend. De politie van Brownsweg onderzoekt de toedracht en de verdere omstandigheden van het schietincident.