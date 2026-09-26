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Gewapende overval bij appartementencomplex

KAM Thuiszorg

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Bij een appartementencomplex aan de Wicherstraat in Suriname heeft vrijdag een gewapende overval plaatsgevonden.

Vernomen wordt dat twee criminelen het feit hebben gepleegd. Ze maakten 3.500 USD en 2.500 SRD buit van een man.

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Tijdens de overval liep het slachtoffer snijwond op aan de rechterhand. Het slachtoffer werd na medische behandeling met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

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