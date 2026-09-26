Doodgeschoten Marcel Blijd (61) was pas twee maanden opa

De man die vrijdagmiddag op een vol terras in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, is de 61-jarige Surinaamse Nederlander Marcel Blijd uit Purmerend. Hij was teamleider bij de penitentiaire inrichting Zaanstad en was pas twee maanden opa.

De verdachte is de 37-jarige, in Somalië geboren Amin D., die in de buurt bekendstond als ‘Soma’. Hij liep vrijdag rond 15.00 uur met een hond langs het terras aan de NDSM-kade, waar een woordenwisseling ontstond.

D. liep vervolgens het terras op, trok een pistool uit zijn tasje en schoot. De politie bevestigt dat er voorafgaand aan de schietpartij een woordenwisseling was tussen D. en Blijd. Blijd overleefde de beschieting niet.

D. zou in het verleden gedetineerd hebben gezeten in zowel de Bijlmerbajes als het Justitieel Complex Zaanstad. Blijd werkte al meer dan dertig jaar in het gevangeniswezen. De twee mannen waren elkaar daar eerder tegengekomen.

Een groot politieteam onderzoekt de toedracht van de dodelijke schietpartij. Daarbij wordt ook onderzocht of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol heeft gespeeld, meldt het AD.

Familieleden kwamen vandaag bijeen op de plek waar Blijd werd doodgeschoten. Zij omschrijven hem tegenover De Telegraaf als een rechtvaardige familieman en vertrouwenspersoon bij wie iedereen terechtkon.

Het verdriet en ongeloof zijn groot: hij laat een vrouw en twee dochters achter.