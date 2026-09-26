Alle basis-, VO- en VOS-scholen sluiten in oktober om 12.00 uur vanwege extra warm weer

Net als voorgaande jaren sluiten ook dit jaar alle openbare en bijzondere basis-, VO- en VOS-scholen in oktober om 12.00 uur. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft hiertoe besloten vanwege het momenteel extra warme weer in Suriname.

De leiding van het ministerie adviseert alle schoolleiders en directeuren om in deze periode gebruik te maken van verkorte lesuren, waardoor alle vakken verzorgd kunnen worden. Dit moet wel zodanig geschieden dat de gestelde onderwijsdoelen gehaald worden.

Het ministerie vraagt ook om indien nodig, structureel drinkpauzes voor de leerlingen in te lassen. Momenteel is het overdag rond de 30-34 graden. De gevoelstemperatuur ligt veel hoger.

Extreme hitte kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, jonge kinderen en mensen met chronische aandoeningen. Bekijk de tips in het bericht hieronder.