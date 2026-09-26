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21-jarige vrouw dood binnengebracht bij SEH

KAM Thuiszorg

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Spoedeisende Hulp AZP
Archieffoto - Spoedeisende Hulp AZP

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In Suriname is een 21-jarige vrouw vrijdag dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie werd door de SEH in kennis gesteld nadat familieleden de vrouw naar de SEH hadden gebracht.

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Vernomen wordt dat de jonge vrouw zich niet lekker voelde, waarna zij naar het ziekenhuis werd vervoerd.

De oorzaak van de dood is vooralsnog niet bekend. Het onderzoek moet uitwijzen wat de exacte omstandigheden en doodsoorzaak zijn.

De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek.

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