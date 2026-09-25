VIDEO: ‘Van mond tot kont’, in de Bijlmer draait het om gezond eten

Wat gebeurt er met eten nadat het in je mond verdwijnt? Die vraag staat centraal tijdens de tweede editie van de MOVO academie in ontmoetingscentrum NoLIMIT in Amsterdam Zuidoost. Op de bijeenkomsten wordt door deskundigen kennis overgedragen over voeding, gezondheid en de geschiedenis van ons voedsel.

In een RTV-mediaspecial doet Sam Jones verslag van de tweede bijeenkomst.

Ook op de tweede bijeenkomst is de belangstelling groot. “Ik kom er nu achter dat ik dingen totaal niet wist”, vertelt Henriëtte Lattig, één van de deelnemers aan de serie bijeenkomsten Ook Joyce Thijm wil haar kennis over voeding vergroten. “Het is goed om nader geïnformeerd te worden over wat je anders en beter zou kunnen doen.”

Gezond in de mond

“MOVO staat voor mond vol gezondheid”, zegt mondhygiënist Patricia Sweet, de initiatiefnemer van de MOVO-academie. “Niet alleen de mond moet gezond zijn, maar wat je in je mond stopt moet ook gezond zijn.” Sweet heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot expert in mondgezondheid en leefstijl.

Wat je eet is dus heel belangrijk. Deelnemers krijgen deze keer weer groentesoep en daarboven op pijnboompitten en gekruimelde noten. “Vandaag hebben we bloemkoolsoep met prei, wat couchette”, vertelt Sweet enthousiast “Alleen maar heerlijke natuurproducten waardoor je geen smaak hoeft toe te voegen.”

Op haar presentatie legt Joyce Bakker, natuurgeneeskundig therapeut, uit wat er in het lichaam gebeurt met voedsel. Daar wordt energie van gemaakt. Die haal je niet uit zoetigheid en bijvoorbeeld lekker veel suiker in de koffie of thee. “Suiker geeft inderdaad veel energie, maar ik heb het dan vooral over suiker uit bijvoorbeeld fruit en groenten en ook vlees, vis, eieren eten is gezond.”

Voeden niet vullen

De deelnemers kregen vervolgens een maaltijd voorgeschoteld met onder meer kipgehakt, champignons, groenten en gefermenteerde groenten. En tomaten, paprika, prei, knoflook en uit voor de smaal. “Heerlijk, heerlijk”, is de reactie van deelnemer Henriëtte Lattig . “Ik ga proberen om gezonder te eten.” Ook Jules Dongor, die ook lekker gegeten heeft, neemt een les mee naar huis. “Je moet je voeden met voedsel”, zegt hij luid lachend terwijl hij op zijn bolle buik slaat. “Maar je hoeft je niet te vullen.”

In oktober en november de volgende drie delen van de RTV-special.