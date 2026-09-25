Tour De Su presenteert Summer Beach Party: ‘Painted Paradise’ Heineken Festival

Op zondag 4 oktober presenteert Tour De Su het jaarlijks terugkerende strandfeest op Skeerman Beach te Waterland. Tijdens deze veertiende editie van dit adembenemende en succesvolle feestconcept gaan wederom alle remmen los! Zoals vanouds zijn er verschillende area’s waar bezoekers volop van kunnen genieten.

Het Summer Beach party Festival is hét evenement waar verschillende generaties en culturen samenkomen, met elkaar worden verbonden en als één grote familie genieten. Let op: dit is een 18+ evenement!

Het festival biedt een buitenlandse ervaring van ongekend niveau. De grote missie is om een evenement van internationaal niveau neer te zetten, waarbij iedere editie de voorgaande overtreft.

Bijzonderheden van The Official Summer Beach Party festival 14

Tijdens het festival is er muziek en entertainment vanaf het moment dat je de entree betreedt. Denk hierbij aan de Main Stage, waar een megaproductie gepaard gaat met een grandioze lichtshow, special effects en heel veel vuurwerk! Op de Main Stage zal een grote mix van muziekstijlen te horen zijn, waaronder disco, rap, soca, Brasil Beats, zouk, bubbling beats en nog veel meer.

De Sand Castle Stage mag natuurlijk niet ontbreken. Voor de houseliefhebbers is er opnieuw een aparte area met techhouse, waar de beste house-dj’s van Suriname en omstreken hun exclusieve sets ten gehore zullen brengen. Denk hierbij aan een uitgebreide Chill Area met diverse entertainmentattributen, maar ook aan een sanitaire area met de hele dag door live-dj-entertainment.

De deuren van het evenement gaan om 14.00 uur open en sluiten om klokslag 00.00 uur. Laat je glazen muiltjes dus thuis en trek je beachslippers aan! Dit exclusieve strandfeest is volledig bikini- en shortsproof. Zorg er dus voor dat je outfit en sexy beachwear klaarliggen om de show te stelen op Skeerman Beach te Waterland!

Naast de reguliere hoofdingang is er ook een speciale beachingang. Dit betekent dat je ook met je eigen vaartuig welkom bent. De kaartverkoop vindt eveneens op het strand plaats, waardoor het evenement via de beachingang toegankelijk is. Uiteraard is het meenemen van eigen consumpties volledig verboden.

Met een verwacht bezoekersaantal van meer dan 4.000 personen zal dit festival opnieuw worden gekenmerkt als een van de bestbezochte beachevenementen van het land. Ook dit jaar wordt aangeraden om de kaarten tijdig aan te schaffen en zo teleurstelling te voorkomen.

De first release tickets waren binnen 30 minuten uitverkocht maar geen nood, de overige ticket typen zijn reeds verkrijgbaar:

Tour De Su Headquarters – Verlengde Zinniastraat 6

Ads Maison – Johannes Mungrastraat

Everything – Lelydorp

Petisco – Anamoestraat

Sol Shop Torarica – Cornelis Jongbawstraat

Compa International – Oost-Westverbinding

Bekijk de verschillende tickettypes op de officiële Facebookpagina van Tour De Su Suriname en koop je kaarten uitsluitend bij de officiële voorverkoopadressen.

Neem de ticketguide goed door en kies zelf welke kaart het beste bij jou past!

Tour De Su is een organisatie die zich sterk inzet voor een milieuvriendelijke omgeving. Door recycling te stimuleren en bewust met afval om te gaan, moedigt SBP haar bezoekers aan om het strand en de natuur schoon te houden. De organisatie vraagt daarom iedereen om gebruik te maken van de recyclebins die verspreid over het festivalterrein zullen staan.

Met heel veel liefde en bovenal grote trots nodigt Tour De Su iedereen uit om samen een onvergetelijke dag te creëren, vol liefdevolle herinneringen en bijzondere momenten die gegarandeerd de boeken in zullen gaan.

The Summer Beach Party, zondag 4 oktober. Let’s enjoy this together and share the love!