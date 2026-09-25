Simons bespreekt soepeler personenverkeer en samenwerking met Jetten in New York

President Jennifer Simons en de Nederlandse minister-president Rob Jetten hebben in New York gesproken over het versterken van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Volgens Simons kwam daarbij ook de versoepeling van het personenverkeer aan de orde. De ontmoeting vond plaats tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

Het was de eerste keer dat Jetten en Simons elkaar persoonlijk ontmoetten, schrijft de Nederlandse premier in een terugblik op het gesprek. Beide regeringsleiders benoemen onderwijs, gezondheidszorg en economie als terreinen waarop hun landen gedeelde belangen hebben.

Simons spreekt van een goed gesprek en meldt dat ook technische samenwerking, handel en investeringen zijn besproken. Zij ziet mogelijkheden om de onderlinge banden verder te versterken en daarmee concreet bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname.

“Onze relatie is gebaseerd op wederzijds respect, gelijkwaardigheid en een gedeeld belang”, aldus de president.

Jetten benadrukt op zijn beurt de lange gezamenlijke geschiedenis en de vele verbindingen tussen beide landen. Naast onderwijs, zorg en economie noemt hij justitie als een terrein van samenwerking. Ook wijst hij op de betekenis van Suriname voor het Koninkrijk in de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio.

De verklaringen bevatten geen concrete afspraken of termijnen. Ook is niet toegelicht welke maatregelen voor versoepeling van het personenverkeer zijn besproken.