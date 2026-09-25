Muziekgroep SURYA timmert aan de weg en viert derde verjaardag op SEA Fest XXL

Baithakgana muziekgroep SURYA onder leiding van The Boss Promotions en KRS Royal, bestaat drie jaar en viert dat zaterdag 26 september 2026 met een birthday bash tijdens SEA Fest XXL in Rotterdam. Met Sujal Oemraw en een uitgebreid programma aan artiesten en dj’s krijgt het jubileum een feestelijk vervolg op het water.

SURYA timmert aan de weg en zet het driejarig bestaan luister bij met een avond waarop ook Sadhana Lila, Sunil Nakched en Goodvibezz op het programma staan. Het publiek kan zo tijdens de jubileumviering genieten van verschillende optredens.

Ook de dj-bezetting is uitgebreid. De line-up vermeldt De Javu, Kalyan, V-Resh, Zunils, Jerrel, Karabeats, Pokoebeats & MC Omoe en Surifame. SEA Fest XXL wordt gepresenteerd door The Boss Promotions, 007 Events en KRS Royal.

Bezoekers kunnen vanaf 22.00 uur aan boord bij De Watersteiger in Rotterdam-Schiemond. Het vertrek staat gepland om 23.00 uur en het feest duurt tot 03.30 uur. Op tijd aanwezig zijn is dus belangrijk voor wie het jubileum van SURYA wil meevieren.

Het evenement is toegankelijk voor bezoekers vanaf 18 jaar. Aan boord zijn een bar en keuken aanwezig. Tickets zijn verkrijgbaar via www.dansieparty.nl.