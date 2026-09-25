Met z’n tweeën in één doodskist; Nederlands kabinet wil dit mogelijk maken

Samen met een dierbare in één kist worden begraven of gezamenlijk worden gecremeerd: het Nederlandse kabinet wil die mogelijkheid openen. Daarmee zou de wens om ook na de dood bij elkaar te blijven een plek krijgen binnen de regels voor de uitvaart.

Volgens het AD maakt minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken (CDA) de plannen vrijdag bekend. Het kabinet wil de regels rond de omgang met overledenen verruimen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor de manier waarop mensen hun laatste afscheid vormgeven.

Daarnaast wil het kabinet resomeren mogelijk maken. Bij die uitvaartmethode wordt het lichaam van een overledene afgebroken met behulp van vloeistof. Daarmee zou er naast begraven en cremeren een aanvullende keuzemogelijkheid komen.

Het gaat om voorgenomen veranderingen. Uit de beschikbare informatie blijkt nog niet wanneer de nieuwe mogelijkheden zouden ingaan en welke voorwaarden gaan gelden voor een gezamenlijke begrafenis of crematie.