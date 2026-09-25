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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Jeugdige fietser komt plotseling voor auto en wordt geschept

KAM Thuiszorg

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Een jongen van nog geen 10 jaar op een fiets heeft dinsdag 22 september aan de Torcellistraat in Suriname een aanrijding veroorzaakt met een auto. Vernomen wordt dat de jeugdige plotseling voor het voertuig kwam, waarna hij werd geschept.

De fietser kwam daarbij met zijn hoofd tegen de voorruit van de auto. De ruit barstte door de klap, zoals op de foto te zien is.

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De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De jongen liep uitwendig geen letsel op, maar werd geadviseerd een arts te raadplegen voor controle.

Buurtbewoners reageerden verbaasd op het voorval. Zij vonden het onvoorstelbaar dat de ouders van de jongen hem op zo’n jonge leeftijd al zelfstandig aan het verkeer laten deelnemen.

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