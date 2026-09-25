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Gemaskerde man met honkbalknuppel verwondt e-biker bij mislukte beroving

KAM Thuiszorg

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Gemaskerde man met honkbalknuppel

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Een e-biker is gisteravond aan de Lelydorperweg in Suriname gewond geraakt bij een poging tot beroving. Een gemaskerde man, gewapend met een honkbalknuppel, probeerde het slachtoffer te beroven, maar wist niets buit te maken.

Het incident vond rond 23.16 uur plaats. Tijdens de poging tot beroving liep het slachtoffer een snijwond aan het hoofd op. Hoe die verwonding precies is ontstaan, is niet bekend.

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Ondanks het gewelddadige incident slaagde de verdachte er niet in iets weg te nemen. Het is nog onduidelijk hoe de e-biker aan de situatie wist te ontkomen en in welke richting de belager is vertrokken.

Over de toestand van het slachtoffer en eventuele medische behandeling zijn geen nadere gegevens beschikbaar. Ook is niet bekend of er inmiddels een verdachte is aangehouden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

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