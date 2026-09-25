Dc Budike wil hardere aanpak geluidsoverlast bromfietsen: “Wij worden al geestelijk door deze mensen mishandeld”

Districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo-Noord is van mening dat er nog harder afgerekend moet worden met bromfietsers die voor ernstige geluidsoverlast zorgen. Hij wil binnenkort met de politie in overleg treden om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om naast het in beslag nemen van de bromfietsen ook de bestuurders naar het politiebureau mee te nemen en hen daar tot 7.00 uur in de ochtend te houden.

“Alleen door het feit dat je ze meeneemt, gaan ze voorzichtiger worden. En dan moeten ze bovendien opgehaald worden door iemand als ze weg willen. Dus ik wil graag aan de politie in Suriname voorstellen: i teki a brom, dan teki a rijder fu a brom ooktu. No gi eng watra en no gi eng nyan. Meki a wakti te 7.00 yuru mamanten.

Laten de mensen thuis ook zoeken naar hem. Dan gaat hij het misschien ook leren. Men zegt dat het geestelijke mishandeling is, maar wij worden al geestelijk door deze mensen mishandeld”, zei Budike in een interview op Apintie TV.

Door de week en vrijwel elk weekend verzamelen grote groepen mensen zich met hun auto’s, e-bikes en bromfietsen op verschillende plekken aan de Wilhelminastraat. Veel van de aanwezigen veroorzaken overlast in de omgeving door hun gedragingen, zoals geluidsoverlast, illegale races, openbaar alcoholgebruik en het achterlaten van vuil bij woningen en bedrijven.

Recent heeft de Surinaamse politie tientallen bromfietsen daar in beslag genomen. Budike stelt dat het optreden van de politie in de afgelopen periode weliswaar ervoor gezorgd heeft dat de geluidsoverlast minder is geworden. Maar als het aan hem ligt, dan komt er een structurele oplossing. Een optie is om middels overleg met de groep te zoeken naar een zone waar de races kunnen worden gehouden.

“Want misschien is het een vorm van sport. Laten we een speciale plek zoeken of nagaan wanneer en op welk tijdstip we het AK-stadion kunnen huren. Dan unu meki unu barbari en als jullie tevreden zijn, dan gaan jullie naar huis. Je wilt uiteindelijk iets bereiken met je werk, want als je die man oppikt, beboet en hij is morgen weer op straat, dan kost het je uiteindelijk als staat veel meer en er komt ook geen verandering”, aldus Budike.