Buitenlandse leverancier in beeld voor borstbeelden Santokhi

VHP-ondervoorzitter Asis Gajadien heeft het voornemen om voormalig president Chan Santokhi te laten vereeuwigen met enkele borstbeelden. Gajadien zegt dat alle leiders die de Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP) hebben uitgedragen, moeten worden erkend, gerespecteerd en gewaardeerd.

Voor de borstbeelden zullen er gesprekken worden gevoerd met een leverancier in het buitenland, maar Gajadien stelt dat er ook naar mogelijkheden zal worden gekeken om deze borstbeelden door lokale kunstenaars te laten ontwerpen.

“Ik heb in dat kader van de week met vrienden van de partij gesproken en die zijn bereid te werken met de leverancier van een aantal borstbeelden uit het buitenland aan zo’n project”, zei Gajadien in een interview op TBN.

De fractieleider van de partij in het parlement voerde aan dat er nog een heel traject is alvorens de borstbeelden kunnen worden vervaardigd. Een van de zaken die zeker nog moet plaatsvinden, is dat er eerst overleg met de familie van Santokhi, in dezen zeker zijn weduwe Mellisa Santokhi-Seenacherry, moet komen.

Het gaat naast de instemming dan ook om het formaat van de borstbeelden en hoe deze er precies uit moeten zien. “Al die zaken moeten nog plaatsvinden. We moeten nog een commissie samenstellen. En ik denk dat die bereidwilligheid er is. Uiteindelijk zullen de partij en familie beslissen door wie, wat en waar de borstbeelden geplaatst zullen worden”, aldus Gajadien.