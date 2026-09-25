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Auto volledig afgebrand nadat gras vlam vat

KAM Thuiszorg

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Brandweer gearriveerd ter plaatse.
Archieffoto

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Een geparkeerde Toyota Harrier is woensdagavond volledig afgebrand langs de Billaweg in Suriname. De brand ontstond nadat gras in de omgeving in brand was gestoken, waarna het vuur oversloeg naar het voertuig.

Het betrof een witte Toyota Harrier, die volgens de eigenaar E.P. (36) al ongeveer twee jaar defect langs de weg geparkeerd stond.

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Vernomen wordt dat iemand gras in brand had gestoken. De vlammen breidden zich vervolgens uit en bereikten de geparkeerde Toyota.

De Surinaamse brandweer rukte rond uit en arriveerde enkele minuten later ter plaatse. Bij aankomst stond het voertuig volledig in brand. Brandweerlieden zetten direct de blussing in. Ook de politie kwam ter plaatse.

De eigenaar deed aangifte. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de brand en de omstandigheden waaronder het gras in brand is gestoken.

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