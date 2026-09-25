51-jarige man dood aangetroffen in water langs rijstveld

In het Westen van Suriname is een man donderdag 24 september dood aangetroffen, in een irrigatieleiding van een rijstareaal in de Corantijnpolder te Nickerie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 51-jarige timmerman Riaaz Mohamed, die achter zijn woning was gaan vissen.

Volgens de ontvangen informatie zou Mohamed rond 10.00 uur in het water zijn gevonden. Zijn lichaam werd met de voorzijde deels in het water van de irrigatieleiding, tussen de dichte begroeiing aangetroffen (foto).

De man zou hartpatiënt zijn geweest. Een arts stelde een natuurlijke dood vast. Er werden geen tekenen van een misdrijf aangetroffen. Het lichaam is afgestaan aan de familie.