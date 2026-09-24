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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Tas met vuurwapen, munitie en valuta gestolen uit auto bij crematieoord

KAM Thuiszorg

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Politie gearriveerd op locatie

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Tijdens een bezoek aan het crematieoord aan de Weg naar Zee in Suriname is dinsdagmiddag ingebroken in de auto van een 58-jarige man. De inbreker of inbrekers gingen ervandoor met een rugtas met een vuistvuurwapen, munitie en geldbedragen in drie valuta.

De benadeelde, D.B., was bij het crematieoord vanwege het overlijden van een naaste. Hij parkeerde zijn goudkleurige Toyota Prado op ongeveer honderd meter van het terrein en liep vervolgens naar binnen.

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Rond 14.30 uur waarschuwde een neefje hem dat er in zijn voertuig was ingebroken. Bij controle bleek de linkerachterruit van de Prado te zijn ingeslagen en was een rugtas uit de kofferbak verdwenen.

In de tas zaten een vuistvuurwapen en een bijbehorende patroonhouder met tien patronen van 9 millimeter. Ook werden 2.000 Amerikaanse dollar, 2.000 euro en 20.000 Surinaamse dollars buitgemaakt.

D.B. verklaarde geen vermoeden te hebben wie achter de inbraak zit. De politie van Kwatta onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte of verdachten.

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