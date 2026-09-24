Rosebel: mijnbouw bij Pelinbergi al in 2020 gemeld, eigen onderzoek door onveiligheid geblokkeerd

De mijnbouwactiviteiten in het Overmangebied, waaronder de omgeving van Pelinbergi, zijn volgens Rosebel Gold Mines al in januari 2020 bij de bevoegde overheidsinstanties in Suriname gemeld. Daarbij werd om optreden gevraagd. Ruim zes jaar later trekt de onderneming opnieuw aan de bel: onbevoegde mijnwerkers zouden niet alleen haar rechten schenden, maar ook voor veiligheidsproblemen zorgen waardoor zij zelf geen exploratiewerkzaamheden kan uitvoeren.

Dat staat in een verklaring van Rosebel Gold Mines van 23 september, naar aanleiding van recente mediaberichten over mijnbouw in het gebied. De onderneming benadrukt dat zij daar uitsluitend exploratierechten heeft. Die geven toestemming om onderzoek naar delfstoffen te doen, maar niet om deze commercieel te winnen.

De gemelde winningsactiviteiten worden volgens het bedrijf niet door de onderneming uitgevoerd en vinden evenmin in haar opdracht plaats. Ook zou nooit toestemming aan een andere partij zijn gegeven om deze activiteiten te verrichten. De winning belemmert volgens de verklaring zowel het onderzoek naar delfstoffen als de voorbereiding van projecten.

Sinds de overname door Zijin in 2023 wil de onderneming naar eigen zeggen rechtmatige exploratiewerkzaamheden in het gebied uitvoeren. Dat is door veiligheidsrisico’s rond de aanwezigheid van onbevoegde mijnwerkers echter niet mogelijk geweest. Het bedrijf stelt sinds de eerste melding contact met de autoriteiten te hebben onderhouden en te hebben aangedrongen op hun verwijdering.

Daarnaast bestaan zorgen over berichten dat bij de mijnbouw chemicaliën worden gebruikt. Die zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor plaatselijke wateren, de bodem, ecosystemen en de gezondheid van omwonenden. Welke stoffen daadwerkelijk worden gebruikt en wat de milieugevolgen zijn, moet volgens de verklaring nog worden vastgesteld door bevoegde instanties, aan de hand van onderzoek ter plaatse, monstername en tests.

De onderneming vraagt de overheid om snel inspecties, bewijsverzameling en milieuonderzoek te coördineren. Ook dringt zij aan op rechtmatige maatregelen om de onbevoegde winning te stoppen en te voorkomen dat de milieurisico’s verder toenemen.

Mits het gebied veilig toegankelijk is, wil het bedrijf beschikbare informatie en de noodzakelijke logistieke ondersteuning leveren. Het zegt zijn rechten via wettelijke wegen te zullen beschermen en met de overheid en andere betrokkenen te blijven samenwerken aan verantwoorde mijnbouw en milieubescherming.