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Politie weerspreekt bericht over verdwenen bromfiets bij politiebureau: voertuig staat nog bij de berging

KAM Thuiszorg

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Politie weerspreekt bericht over verdwenen bromfiets: voertuig staat nog bij de berging

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De bromfiets die na inbeslagname bij politiebureau Centrum zou zijn verdwenen, staat volgens het Korps Politie Suriname nog gewoon bij de berging. Het korps weerspreekt daarmee een publicatie van De Snelle Pen en stelt dat het voertuig nog altijd onder verantwoordelijkheid van de politie valt.

Aanleiding voor de reactie is een bericht met de titel ‘Bromfiets verdwijnt bij politiebureau Centrum nadat de politie deze in beslag neemt’. Volgens het korps geeft die publicatie geen juiste weergave van de situatie.

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De bestuurder werd op zaterdag 5 september 2026 tijdens een surveillance staande gehouden. De bromfiets voldeed volgens de politie niet aan de minimale technische eisen. Bij de controle werden verschillende gebreken en aanpassingen vastgesteld.

Zo had de bromfiets een opgevoerde motor met een vergrote carburateur. Zowel de voor- als achterverlichting ontbrak, evenals de kentekenplaten aan de voor- en achterzijde. Ook was de uitlaat voorzien van een zogenoemde drukpijp in plaats van een geluiddemper.

Vanwege die bevindingen werd de bromfiets voor herkeuring in beslag genomen. Van een verdwijning is volgens de politie geen sprake: het voertuig is nog aanwezig bij de berging.

Het korps grijpt de kwestie ook aan om te wijzen op de verantwoordelijkheid bij het publiceren van nieuws. Feiten moeten vooraf zorgvuldig worden gecontroleerd en betrokken partijen moeten de gelegenheid krijgen informatie te verifiëren, aldus de politie. Onjuiste of onvolledige berichtgeving kan volgens het korps een verkeerd beeld van de werkelijkheid geven.

UPDATE: De Snelle Pen meldt in een update: “De inspecteur van de afdeling ASD die De Snelle Pen van informatie heeft voorzien over de bromfiets, blijft bij zijn verklaring dat het voertuig bij de politie onder zijn verantwoordelijkheid is verdwenen.”

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